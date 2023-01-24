Rum Yönetimi'ne çok net mesaj: Bu yoldan dönmeyiz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Ertuğruloğlu, KKTC’nin hem Ada'daki hem de bölgedeki yeni dinamikler karşısında tasarladığı yeni vizyonu ile ilgili görüşlerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Rum tarafı kabul etsin ya da etmesin, çıktığımız bu yeni yoldan geri dönüş yoktur. Kıbrıs Rumları ve uluslararası toplum, Kıbrıs’ın inkar edilemez gerçeğini kabul etmek zorundadır, o da; iki ayrı egemen devletin, iki ayrı demokrasinin, iki ayrı halkın var olduğudur. Uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna yaklaşımı değişmediği sürece karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşma olmayacaktır. Kıbrıs müzakerelerinde 50 yıldan fazla bir süre kaybedildi. Şu an yeni vizyon ile ileriye yönelik adım atmanın tam zamanıdır."

KKTC’nin ana vatan Türkiye’nin sağlam desteğiyle güçlü durduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun ülkesine yönelik engellemeleri kaldıracağına inandığını dile getirdi.