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Rum casusu Mehmet, her şeyi itiraf etti! 16 günde 201 fotoğraf çekmiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlara casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun (70) irtibatta olduğu Rum ajanlara teslim etmek üzere 16 günde asker ve askeri birliklere ait toplam 201 fotoğraf çektiği belirlendi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:58
Rum casusu Mehmet, her şeyi itiraf etti! 16 günde 201 fotoğraf çekmiş

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi. Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakaladı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerlerle birliğin fotoğrafları bulundu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu.

201 FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Mehmet Besimoğlu ile ilgili araştırma yapan polis yeni bilgilere ulaştı. Besimoğlu'nun, 16 günde asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği, bunları da irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonunun, tutuklandıktan sonra da irtibatta olduğu Rum ajan tarafından arandığı belirlendi. 'Rumlara casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu hakkındaki soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirilmesine karar verildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:58
  1. Rum Casusu
  2. KKTC
  3. Kıbrıs Rum Yönetimi
  4. Casus Mehmet Besimoğlu
  5. vatan haini
  6. yakalandı
  7. Askerlerin fotoğrafını çekmiş
  8. soruşturma sürüyor

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