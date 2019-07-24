Ruhsar Pekcan: Hedefimiz ticaretin en kolay yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek

Hakkari kent merkezindeki programlarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Pekcan, Ticaret ve Sanayi Odasında "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin Hakkari'ye çok önem verdiğini belirten Pekcan, Hakkari'nin Türkiye için de Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

"İş dünyasının yanındayız"

Esendere Gümrük Kapısı'nın çok başarılı bir uygulama olduğunu, aynısını Üzümlü Sınır Kapısı'nda da yapacaklarını bildiren Pekcan, "Bizim İran ile defalarca toplantımız oldu. İran ile tercihli ticaret anlaşmamız da var. Tercihli ticaret anlaşmasındaki bazı ürünleri herhalde ambargo kapsamında yasak kapsamına aldılar. Bunun tercihli ticaret anlaşmasının ruhuna uymadığını, çıkarmamız gerektiğini söyledik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Elbette Alan için İran'la, Derecik için de Irak ile görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Bakanlık olarak Türkiye'nin gelecek 10 yılda yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşması yönünde strateji ve politikalarını oluşturduklarını aktaran Pekcan, bunun için daha fazla tasarıma, daha fazla markaya, daha fazla teknoloji ürünü ihracatına önem vermeleri gerektiğini ifade etti.

Kilogram başına 1,33 dolar olan ihracat birim fiyatlarını daha yukarılara taşımaları gerektiğini kaydeden Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda da yüzde 3,4 olan yüksek teknoloji ürünü ihracatımızın tüm ihracatımız içindeki payını en azından yüzde 12 olan OECD ortalamasına getirmeyi planlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, hem dış ticaretin hem de iç ticaretin en kolay, en hızlı, en güvenilir, en dürüst olarak yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek. Bu anlamda da iş dünyasının yanındayız. Gerek sanayi ticaret odaları ile gerek esnaflarımızla çeşitli istişare toplantıları yapıyoruz ve onların taleplerini dinliyoruz."

Bakanlığın destekleri hakkında da bilgi veren Pekcan, "Yüksekova TSO, ihracat destek ofisi istedi. Onu da TOBB'la beraber değerlendireceğiz. Kolaydestek.gov.tr adresimize girmeye herkesi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Saklı kalan güzellikler ortaya çıkmaya başladı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bölgenin geçmişte olumsuz imaja sahip olduğunu ifade etti.

Teröre karşı verilen kahramanca mücadele sayesinde yıllardır saklı bulunan doğal güzelliklerin ortaya çıkmaya ve keşfedilmeye başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

''Özellikle doğa turizmi giderek rağbet görmektedir. Hakkari ve Yüksekova için çok önemli havalimanı açıldı. Esendere yolu yenileniyor. Organize sanayi bölgesi konusunda da büyük gayretler gösteriliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Hakkari'ye yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduk. 24 derslikli bir lise, 320 kişilik öğrenci pansiyonunu yaptırdık. Hakkari'yi, Yüksekova'yı Asya'ya bağlayan Esendere Gümrük Kapısı'nı yeniledik. Hakkari'yi, Yüksekova'yı zenginleştirmek için ticaretin önünün açılması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Zengin olmanın yolu ticaretten geçiyor. Ticaretin ilacı da huzur. Huzur olmadan ticaret olmaz."

Vali İdris Akbıyık da bölgede devam eden ve tamamlanan yatırımlara değinerek Yüksekova ilçesinde güzel hizmetlerin yapıldığını kaydetti.

Bakan Pekcan ve beraberindekiler toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

Toplantıya, Kaymakam Ramazan Kendüzler, bölgedeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, iş adamları ve esnaf katıldı.