Ruhani'den Venezuela'ya gönderilen tankerlere ABD'nin müdahale ihtimaline karşı uyarı:

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan ülkesine ait petrol tankerlerine ABD'nin olası müdahalesinin Washington için sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ABD ile İran arasındaki gerginliği ele alan Ruhani ile Al Sani, Tahran ile Doha arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın Venezuela'ya gönderdiği petrol tankerlerine ABD'nin müdahale edeceği iddiasına değinen Ruhani, "Petrol tankerlerimiz, Karayip Denizi'nde ya da dünyanın herhangi bir yerinde Amerikalılar tarafından bir sorunla karşılaşırsa bunun karşılığında onlar da sorun yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Ruhani, çatışma taraftarı olmadıklarını ancak ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine karşı tehditlere kayıtsız kalmayacaklarını belirterek, "Amerikalıların bir hata yapmayacaklarını umuyoruz." uyarısında bulundu.

Bölge güvenliğinin sağlanması için tüm bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Katar Emiri Al Sani de "Bölge ülkeleri olarak bölgedeki su yollarının güvenliğini sağlamak için birbirimizle iş birliği yapmalıyız." dedi.

Al Sani, "Biz her türlü gerginliğe karşıyız ve gerginliğin azaltılması için tüm çabamızı ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Katar Emiri, İran ile ekonomik ilişkilere özel önem verdiklerini sözlerine ekledi.

- İran tankeri yarın Venezuela'ya ulaşacak

İran devlet televizyonu, akaryakıt taşıyan İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin yarın Venezuela kıyılarına ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Haberde "Forest", "Faxon", "Petunia" ve "Clavel" adlı 4 petrol tankerinin de Atlas Okyanusu'nda Venezuela'ya doğru yola devam ettiği belirtildi.

İran'a ait tankerlerin toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıdığı kaydedildi.



- Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası



Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezeula'ya gönderilmişti.



Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.



Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısında bulunurken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.



ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise iki gün önce tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.





