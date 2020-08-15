Ruhani'den BAE'ye çağrı: Bu yanlıştan dönün

İran Devlet Televizyonu tarafından servis edilen habere göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan ve büyük tepkilere neden olan normalleşme anlaşmasına ilişkin konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE ile İsrail'in anlaştığını duyurmuştu. Normalleşme için iki ülkenin de adımlar atacağını belirten Trump, söz konusu anlaşmayı "tarihi bir karar" olarak değerlendirmişti.