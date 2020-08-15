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Dünya

Ruhani'den BAE'ye çağrı: Bu yanlıştan dönün

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE'ye, "Bu yanlıştan dönün" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:23:00 -
Ruhani'den BAE'ye çağrı: Bu yanlıştan dönün

İran Devlet Televizyonu tarafından servis edilen habere göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan ve büyük tepkilere neden olan normalleşme anlaşmasına ilişkin konuşan Ruhani, "Bunları uyarıyoruz. İsrail'e bölgede alan oluşturmayın. Aksi takdirde farklı bir karşılık bulursunuz." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın büyük bir hata ve ihanet olduğunu vurgulayan Ruhani, "Umuyorum ki, uyarıları dinler ve yanlış yoldan dönerler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE ile İsrail'in anlaştığını duyurmuştu. Normalleşme için iki ülkenin de adımlar atacağını belirten Trump, söz konusu anlaşmayı "tarihi bir karar" olarak değerlendirmişti.

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Yorumlar

Europa

Bu bea maymunu 25 yildir sahipleri israile çalistigi haberleri aliniyordu ,sahibi ni isirmaz Bu it,ingiltirede Bunun gibi itler yetistirilme amaçlari ortaduguda zionislere ve haçlilara hizmet etmektir
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Vatandaş

Ey ruhani sizin yaptığınız da müslüman lika uymaz sizde bize karşı esed ve pkk yi destekliyorsunuz hepiniz münafık siyonistsiniz hepiniz zamanı gelecek yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz
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