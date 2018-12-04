Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!

Ülkenin kuzeyindeki Simnan eyaletini ziyaret eden Ruhani, burada halka yaptığı konuşmada, ABD yaptırımları ve petrol satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ı petrol satışından mahrum etmeyi ve dünyayla ticaretini sonlandırarak bölgede yalnızlaştırmayı hedeflediğini söyleyen Ruhani, "ABD, dünya ve bölge ülkeleriyle olan ticaretimizi durduramayacak. İran hem bölge ülkeleri hem de dünya ile kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerini koruyacak." dedi.

"ABD bilmelidir ki petrolümüzü satıyoruz ve satmaya devam edeceğiz"

Washington yönetiminin İran'a yaptırım uygulayarak bölgesel hedeflerine ulaşacağını ilan ettiğine dikkati çeken Ruhani, "ABD bilmelidir ki petrolümüzü satıyoruz ve satmaya da devam edeceğiz. Washington yönetiminin gücü İran'ın petrol ihracatını sonlandırmaya yetmeyecek. Eğer ABD bir gün İran petrolünün ihracatını durdurmak isterse Basra Körfezi'nden hiçbir şekilde petrol satılamayacağını da bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz komşu milletlerden hiçbirine düşman değiliz"

İran'ın Irak, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Umman, Katar ve Kuveyt gibi komşu ülkelerle çok samimi ilişkileri olduğunu ve Müslüman komşu ülkelerle olan iş birliğini daha da geliştireceklerini belirten Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD yönetimi AB ülkelerinin İran ile ilişkilerini bitirmek istiyor. Çin, Hindistan ve komşu ülkeleri İran'dan ayırıp bölgede İran düşmanlığını yaygınlaştırmak istiyor. Biz komşu milletlerden hiçbirine düşman değiliz ve olmayacağız. Asırlar boyunca bir arada yaşadık. ABD'nin, İran ile komşu ülkeler ve İslam ülkeleri arasında tefrika, çatışma ve düşmanlık çıkarmaya gücü yetmeyecek."

ABD'nin İran'da darbe yapmaya çalıştığını, Huzistan'ı ülkeden ayırmak istediğini ve yaptırım peşinde koştuğunu dile getiren Ruhani, Wasahington'un istediğini elde edemediğini savundu.

"40 yıllık mücadelenin ardından ABD'ye karşı eşi görülmemiş bir zafer elde ettik." diyen Ruhani, şöyle devam etti:

"ABD'nin öfkesi, İran halkı karşısında başarısız olmasından kaynaklanıyor. İran ABD ile İsrail için tahammül edilemez bir güçtür. İran halkı da bunlara karşı hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmeyecek."

Ülkenin krizde olmadığını ve krize girmeyeceğini ileri süren Ruhani, hiper enflasyon ve yüksek seviyedeki işsizliğin de kendilerini tehdit etmediğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca 2019 yılı bütçesinde de temel gıda ürünlerini sübvanse etmeye devam edeceklerini, işçi ve emeklilere yardımcı olacaklarını ve maaşları yüzde 20 arttıracaklarını söyledi.