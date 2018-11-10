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Ruhani: Yaptırımların bir etkisi yok

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın çoktan yaptırımları uyguladığını söyleyerek yeni yaptırımların İran ekonomisinde etkisi olmayacağını ifade etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:51
Ruhani: Yaptırımların bir etkisi yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, basın mensuplarına verdiği demeçte, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlar hakkında değerlendirmede bulundu. Ruhani, 5 Kasım’da uygulanmaya başlanan yaptırım paketinin İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını dile getirdi.

Ruhani, "Yaptırımların ekonomimiz üzerinde hiçbir etkisi yok çünkü ABD zaten bütün silahlarını kullandı, bize karşı kullanabilecek yeni bir şeyleri yok” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:51
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