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Aktüel Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: "Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak"
Aktüel

Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: "Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak"

"Saddam bize 8 yıl savaş dayattı ve yıkıldı gitti. Trump da bize 3 yıl ekonomik savaş dayattı ve o da gelecek haftalarda bitecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:09:57 -
Ruhani, Trump'ı Saddam'a benzetti: "Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e benzeterek, "Saddam bize 8 yıl savaş dayattı ve yıkıldı gitti. Trump da bize 3 yıl ekonomik savaş dayattı ve o da gelecek haftalarda bitecek. Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak." dedi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki bazı projelerin açılış törenine videokonferans yöntemiyle katılan Ruhani, yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldüğü ABD saldırısı ve Trump'ın İran politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e benzeten Ruhani, "Saddam bize 8 yıl savaş dayattı ve yıkıldı gitti. Trump da bize 3 yıl ekonomik savaş dayattı ve o da gelecek haftalarda bitecek. Tarihte onursuz bir kişi olarak anılacak." dedi.

- "Bölge halkları, bu katillerin ayağını bölgeden kesecek"

Trump'ın birçok cinayet işlediğini ancak Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkanı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesini unutmayacaklarını, bu cinayetlerin intikamını alacaklarını vurgulayan Ruhani, şunları kaydetti:

"Trump, birçok zulme imza attı. Affedilemez zulümlerinden biri de Süleymani ve Mühendis'in şehit edilmesidir Bu, yüreklerimizi dağladı ve acıları sinelerimizde tazedir. Bunun intikamını bölge halkları ve İran halkı, uygun bir zamanda alacaktır. Düşman bu yanlış işte ve vahşi suikastta kesinlikle zarar etmiştir. İran halkı ve bölge halkları, direniş noktasında daha güçlü bir duruş sergileyecektir. Tüm halklar, ABD bu bölgede olduğu sürece arzu edilen mutlu günlere ulaşamayacağını anladı. Bölge halkları bu katillerin ve işgalcilerin ayağını bir gün bu bölgeden kesecek. Tereddüt etmemeli ve dünya güçlerinden korkmamalıyız. Süleymani'nin yolu devam ettirilecektir."

Ruhani konuşmasında iç politikaya da değindi.

İçerde hükümete yapılan eleştirilere tepki gösteren Ruhani, "ABD'ye karşı olduğunu söyleyip hükümeti zayıflatanlar yalan söylüyor. Hükümet, savaş meydanındadır. Hükümeti zayıflatanlar, ABD destekçisi ve taraftarıdır." dedi.

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