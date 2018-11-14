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Ruhani tepki gösterdi: Bu zalimce!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik izlediği yaptırım politikasını "zalimce" diye niteledi ve başarısız olacağını söyledi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
Ruhani tepki gösterdi: Bu zalimce!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarla yanlış bir yol seçtiğini ve yenilgiye uğrayacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Ruhani, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına tepki gösterdi.

"Doğru yol bu değil"

ABD'nin İran'a yönelik "zalimce" yaptırımlarının başarısız olacağını ifade eden Ruhani, "Amerikalılar kesinlikle bu yolda yenilgiye uğrayacak. Seçtikleri yol hatalı ve yanlış. Bölgesel güvenlik konusunda samimi iseler doğru yol bu değil. İran halkına saygı duydukları konusunda samimi iseler doğru yol bu değil." diye konuştu.

"Zalimce yaptırımlarının..."

ABD'nin uluslararası kuralları saygısızca ayaklar altına aldığını söyleyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Kendilerini dünyaya ve halkımıza daha çok rezil ettiler. ABD'nin zalimce yaptırımlarının aziz milletimiz için zararla sonuçlanacağı açık bir durumdur. Eğer halk tarafından ABD'nin zalim bir güç olduğuna yönelik bir ön yargı varsa bu ön yargı bugün kesinleşmiştir."

"Mümkün olmayacağını anladılar"

Petrol ihracatına devam ederek ve dünya ile mali ilişkileri sürdürerek Washington yönetiminin yaptırımlarına kesin bir mesaj verdiklerini belirten Ruhani, şöyle devam etti:

"Yaptırımlar bizim için bir miktar zor ve karmaşık bir süreç getirebilir ancak Petrol Bakanlığı, Merkez Bankası, Ekonomi Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile yetkililer ABD'ye karşı kararlı bir duruş sergiliyor. Onlar İran petrolünü tamamen keseceklerini düşünüyorlardı ancak bunun hem kendi iç meseleleri hem de petrol fiyatlarının artışı nedeniyle mümkün olmadığını anladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar petrol ihracatında yaptırımları etkisiz kılacak bir çok farklı yol ve yöntemlere sahibiz."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:02
  1. ABD
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