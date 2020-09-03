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Aktüel Ruhani: "Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerin iptal edilmesi uygun bir çözüm değil"
Aktüel

Ruhani: "Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerin iptal edilmesi uygun bir çözüm değil"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:00:58 -
Ruhani: "Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerin iptal edilmesi uygun bir çözüm değil"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede faaliyetlerin iptal edilmesinin halkın sağlığının korunması için uygun bir çözüm olmadığını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kuruluna bağlı komitelerin başkanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkesinde 6 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık protokollerine uyulduğunda halkın normal hayatına devam edebileceğini gördüklerini aktaran Ruhani, "Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerin iptal edilmesi halkın sağlığının korunması için uygun bir çözüm değildir." dedi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulunun, ülkenin siyasi ve sosyal ilişkilerinde aksaklık olmaması için Meclis seçimlerinin ikinci döneminin belirlenen tarihte yapılmasını uygun gördüğünü dile getiren Ruhani, "Milli ve dini merasimler ile sınavlar başarılı bir şekilde yapıldı. Uzmanların görüşü doğrultusunda okulların açılmasıyla öğrencilerin sağlığı önceliğimiz olacak." diye konuştu.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 926'ya, vaka sayısının da 380 bin 746'ya çıktığı açıklanmıştı.

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