Ruhani, ABD'ye gözdağı verdi: Ellerinde bir şey yok!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri tarafından devreye sokulan yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani: Ekonomimiz etkilenmedi

İran devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında Ruhani, ABD'nin başlattığı yaptırımların İran ekonomisini etkilemediğini söyledi. ABD'nin daha önce zaten kendilerine bu tarz yaptırımlar uyguladığını hatırlatan ve bu gelişmenin yeni olmadığı dile getiren Ruhani, "Yaptırımların ekonomimiz üzerinde hiçbir etkisi olmadı. ABD elindeki bütün silahları daha önce zaten kullanmıştı. Bize karşı ellerinde yeni bir şey yok" dedi.