Rubio’dan Maduro açıklaması: Tutuklama emri uygulandı, sırada yargı var!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela’da düzenlenen operasyon ile ele geçirilen Nicolas Maduro, ABD toprağına ayak basmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "cezai suçlamalarla yargılanacak" açıklaması, Washington’ın yıllardır üzerinde çalıştığı devasa narko-terörizm dosyasını yeniden gündeme taşıdı.

3 Ocak 2026 sabahı dünya, Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş bir askeri ve hukuki hamleye uyandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Maduro yakalandı ve ülke dışına çıkarıldı" duyurusunun ardından, hukuki sürecin detayları netleşmeye başladı. Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmeye dayanarak, Maduro’nun doğrudan New York veya Florida’daki federal mahkemelerin karşısına çıkarılacağını teyit etti. "Cezai suçlamalar" olarak adlandırılan listenin başında ise ABD’ye tonlarca kokain sokmak, terör örgütlerine yardım etmek ve narko-terörizm komplosu kurmak yer alıyor.

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, kendisine "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu ülkeye düzenlenen saldırıların tutuklama emrini uygulayanları korumak için gerçekleştirildiğini" bildirdiğini belirtti.

Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Rubio ile ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik paylaşım yaptı.

Lee, paylaşımında şunları kaydetti:

"(Rubio) Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de cezai suçlamalarla yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz kinetik eylemin, tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu eylem, Anayasa'nın 2. maddesi uyarınca, ABD personelini fiili veya yakın bir saldırıdan korumak için Başkanın doğal yetkisi kapsamında yer almaktadır."

