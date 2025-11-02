Rubin, karanlık Kıbrıs planını ortaya saçtı

ABD’li Siyonist Michael Rubin, Kıbrıs’ta Türk askerinin yerine İsrail ordusunun konuşlandırılmasını ve Beşparmak Dağları’ndaki Türk bayrağının silinip yerine İsrail bayrağı çizilmesini savundu.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü kıdemli araştırmacısı ve Orta Doğu Forumu politika analizi direktörü Dr. Michael Rubin, Ulusal Güvenlik Dergisi’nde yayımlanan makalesinde yine İsrail’in hin planlarının sözcülüğünü yaptı.

Analizinde baştan sona "düşman dili" kullanan Rubin, Türkiye'yi bölgeden söküp atmak için karanlık odalarda tezgahlanan stratejileri sıraladı. Rubin, Birleşmiş Milletler nezdinde onlarca barış misyonunda yer alarak Somali, Bosna, Kosova ve Lübnan gibi bölgelerde istikrarın tesisi için aktif rol üstlenen Türkiye’yi “istikrarsızlık unsuru” gibi göstermeye kalktı.

TÜRKİYE GELİRSE 10 YILDA BÖLGEYİ YUTAR

Michael Rubin'in yazısı "Kıbrıs’a İsrailli Barış Gücü Gönderin" şeklinde, kışkırtıcı bir başlıkla yayımlandı.

Rubin, “Türkiye’nin alevleri körüklemek için benzin getirdiğini” öne sürdüğü yazısında, “Türkiye’nin güçlerini Gazze’ye göndermesine izin vermek, bölgeyi bir ayda veya bir yılda değil, ama kesinlikle bir veya iki on yıl içinde yutabilecek bir fitili ateşleyecektir. İlk olarak, Türkiye’nin bölgede bir geçmişi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve belki de ABD’nin Türkiye büyükelçisi Tom Barrack, Osmanlı İmparatorluğu’nu yüceltse de, Türk zulmünün eski egemenlik alanlarında yarattığı geçmiş, Beyaz Saray’ın kör kaldığı bir yüktür.” sözlerini sarf etti.

‘İSRAİL’LE BİRLİKTE İKİ REJİM DAHA DEVRİLİR’

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nden Rubin, “Türkiye’nin istihbarat servisi, hem dini aşırılığında hem de İsrail’in yok edilmesi çağrılarında Hamas’ı destekliyor. Türk askerlerinin Gazze’ye girmesine izin vermek, Müslüman Kardeşler’in fethetmeye veya devirmeye çalıştığı İsrail, Mısır ve Ürdün’e karşı koymaları için Hamas’ı para ve ekipmanla güçlendirmek anlamına gelecektir.” iddiasını yazdı.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ı “işgal ettiği” yalanını kaleme alan Rubin, “Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ı devam eden işgali şimdi altıncı on yılına uzanıyor. Türkiye’nin işgal ettiği alan, Gazze Şeridi’nin dokuz katından fazladır. Birleşmiş Milletler gücü, Kıbrıs’ı Türkiye’nin işgal ettiği bölgeden ayırıyor. Gözlem misyonu devam ediyor, ancak Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP), etkili bir barış koruma mekanizması olmaktan çok, BM’nin zombi misyonlarının poster çocuğu haline gelmiştir.” dedi.

‘TÜRK ASKERİ GİTSİN, İSRAİL ASKERİ GELSİN’

Gazze’de Türk askerine karşı çıkan Siyonist borazanı Rubin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün ‘İsrailli güçlerle değiştirilmesi’ teklifini gündeme getirdi.

Michael Rubin, şu satırları kaleme aldı:

“Erdoğan, Türk güçlerini Gazze’ye sokmaya çalışarak, devletlerin kendi komşuluklarında barış koruma görevlisi olmaları yönündeki geleneksel yasağı kaldırmıştır. Bu, Trump’a yaratıcı yeni barış gücü konuşlandırmalarını teşvik ederek bölgesel barışa aracılık etme konusunda yeni fırsatlar açar. Örneğin, İsrail’in UNFICYP’in yerini almasını önerebilir. İsrail ve Kıbrıs demokrasiler, müttefikler ve ekonomik ve güvenlik ortaklarıdır.”

KKTC BAYRAĞININ YERİNE İSRAİL PAÇAVRASI

Michael Rubin, Kıbrıs hayallerini sıraladığı yazısında, Kıbrıs Türkleri’nin bayrağının silinerek İsrail bayrağının çizilmesini önerdi.

Dr. Rubin şu sözleri sarf etti:

“Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’nın üzerinde yükselen Beşparmak Dağı’nda, Türk askerleri, Türkiye’nin işgalini kutlamak için uzaydan görülebilen, 1.400 fit uzunluğunda bir bayrak boyadı. Neyse ki, Türkiye’nin bölgesindeki bayrak, İsrail’inki gibi, beyaz bir zemine ve iki yatay şeride sahiptir. Bayrağı İsrail’inkine dönüştürmek, yeni barış gücü ve izleme üssünü işaretlemek için sadece birkaç bin galon mavi boya gerekecektir.”

“YUNANLILAR TÜRK-ERMENİ HUDUDUNA KONUŞLANSIN”

Orta Doğu Forumu politika analizi direktörü Rubin, benzer bir sınır gücü operasyonunun Ermenistan’da icra edilmesi gerekitğini savunarak, “Ermenistan artık kesin olarak bir Batı ulusudur, ancak hala bir Rus askeri üssüne ve bir sınır gücüne ev sahipliği yapmaktadır; bu, NATO üyesi Türkiye ile sınırının potansiyel bir jeopolitik sıcak nokta olduğu Soğuk Savaş günlerinden kalma bir mirastır. Bugün, Ruslar istenmedikleri halde kalmışlardır, ancak Ermeniler Türkiye’ye karşı temkinlidir. Ermenistan gibi Ortodoks Hıristiyanlığı ve Batı yanlısı bir görüşü benimseyen Yunanistan, Türk-Ermeni sınırında değiştirilecek bir barış gücü ve izleme rolü için doğal bir katkıda bulunan ülke olacaktır.” dedi.

Rubin, hezeyanlarını "Bu, Kıbrıs ve Ermenistan için kazan-kazan olacaktır. Gerçekten de, sadece dürüst izlemeden korkan ve yayılmacı emellerini gizlemeye çalışan rejimler İsrail ve Yunan rollerine karşı çıkacaktır." sözleriyle tamamladı.