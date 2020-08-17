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Aktüel

Ruanda'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından iki pazar kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:39:49 -
Ruanda'da Kovid-19 vakalarındaki artışın ardından iki pazar kapatıldı

KİGALİ (AA) - Ruanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sonrası başkent Kigali'deki iki büyük pazarın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Kigali Belediyesi, Nyabugogo ve Kigali pazarlarında çalışanlardan alınan örneklerin pozitif çıkmasının ardından iki pazarın 24 Ağustos'a kadar kapatıldığını açıkladı.

Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı pazarlarda satıcılar ve alışveriş yapanların maske ve mesafe gibi temel önlemlere de yeterince riayet etmedikleri belirtildi.

Ruanda Sağlık Bakanı Daniel Ngamije, Kigali'de kalabalık alışveriş mekanlarında vaka sayılarının artmasından endişe duyduklarını ifade etmişti.

Şimdiye kadar 2 bin 453 vakanın görüldüğü ülkede 8 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Ay başında uluslararası uçuşları yeniden başlatan Ruanda'da okullar kapalı tutuluyor.

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