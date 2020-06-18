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Medya

RTÜK'ten yayıncılara uyarı! Yaptırım uygulanabilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini (UETS) aktif hale getirmeyen yayıncılara idari yaptırımların uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:25:00 -
RTÜK'ten yayıncılara uyarı! Yaptırım uygulanabilir

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren düzenlemeyle radyo ve televizyon kuruluşlarına yapılacak tebligatların UETS üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu, yayıncı kuruluşların bu nedenle PTT'ye başvurarak, UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerektiği bildirildi.

UETS sistemlerini etkin hale getirmeyen kuruluşlara idari yaptırım uygulanacağına işaret edilen ve medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK tarafından gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması ve olası bir idari yaptırım ile karşı karşıya kalınmaması adına tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir."

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