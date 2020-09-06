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Aktüel RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "reyting" uyarısı
Aktüel

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "reyting" uyarısı

Üst Kurul, yayıncı kuruluşların reyting sonuçlarını açıklarken ölçümün hangi tarihte, kaç ilde, kaç hanede yapıldığı, hangi yaş grubundan kaç kişiyi ve hangi hedef kitleyi kapsadığı bilgilerini paylaşmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 15:53:08 -
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara "reyting" uyarısı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayıncı kuruluşları, reyting sonuçlarını ilgili mevzuata uygun şekilde açıklaması konusunda uyardı.

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara gönderilen yazıda, ölçüm sonuçlarının nasıl açıklanacağının, Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlendiği anımsatıldı.

Yönetmelik uyarınca, ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanması halinde, ölçümün kapsamı, örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğü, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanına "ölçümün künyesi" adı altında yer verilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda, sonuçların açıklanmasının kamuyu ve piyasayı yanıltıcı ve aldatıcı, haksız rekabete yol açıcı, haksız çıkarlara hizmet eden veya toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek nitelikte olamayacağının altı çizildi.

Yazıda, yayıncı kuruluşların kullanması gereken örnek metne de yer verilirken, bu çerçevede, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından, televizyon izlenme oranı ölçümlerinin kamuya açıklanmasında, ölçümün hangi tarihte, kaç ilde, kaç hanede yapıldığı, hangi yaş grubundan kaç kişiyi ve hangi hedef kitleyi kapsadığı bilgilerinin paylaşılması gerektiği bildirildi.

Aynı yöntemin radyo dinleme oranı ölçümlerinin açıklanması için de geçerli olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından her türlü iletişim ortamından izlenme veya dinlenme ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanması durumunda, belirtilen hususların uygulanmasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Ölçüm sonuçlarının kamuya açıklanmasında 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı işlem tesis edilmesi halinde Üst Kurul tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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