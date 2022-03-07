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Gündem RTÜK'ten yağ provokatörlerine uyarı
Gündem

RTÜK'ten yağ provokatörlerine uyarı

Ekranlar her gün yeni provokasyonlara sahne oluyor. En son yağ fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar vatandaşların marketlere akın etmesine sebep oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; "Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:28:00 -
RTÜK'ten yağ provokatörlerine uyarı

 Yeni Akit/Ankara 

Ekranlar her gün yeni provokasyonlara sahne oluyor. En son yağ fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar vatandaşların marketlere akın etmesine sebep oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; "Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin'in yazılı açıklamaları şöyle:

"Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri uygulanacaktır."

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