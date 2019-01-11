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RTÜK’ten TV8’deki ‘şiddet davranışı’na ceza

RTÜK, yayınladığı ahlaksız programlarla gündeme gelen TV 8'e idari para cezası verdi.

11 Ocak 2019 Cuma 14:03
RTÜK’ten TV8’deki ‘şiddet davranışı’na ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, “Gerçeğin Peşinde” ve “Yemekteyiz” programlarında çocuk istismarı yapılması, çocuk gelişimine uygun olmayan ve şiddet içeren davranışların ekrana getirilmesi sebebiyle Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8’e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Üst kurul, FOX’da yayınlanan ve yetişkinlere hitap eden sahneleri olan “Kan Kardeşler” isimli yerli filmin, erken saatte ekrana getirilmesinden dolayı kanala idari para cezası verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:03
  1. Gerçeğin Peşinde
  2. Yemekteyiz
  3. Acun Ilıcalı
  4. TV 8
  5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

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