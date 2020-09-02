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Aktüel RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama:
Aktüel

RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama:

"Kanunda yer alan 'yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır" - "İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurulun vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 22:30:31 -
RTÜK'ten Tele 1'e verilen 5 günlük yayın durdurma cezasına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1'in "Yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararlarının, yargı tarafından kaldırıldığını duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bağımsız yargının, Üst Kurulu haklı bulduğu belirtildi.

6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren RTÜK kararlarının, yargıya açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020/27 sayılı toplantıda Tele 1’in, kanunda yer alan 'Yayınlar, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları, yargı tarafından kaldırılmıştır.

İlgili kuruluşun, son yargı kararı gereğince Üst Kurulun vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir."


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