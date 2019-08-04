RTÜK’ten sansür yok, denetim var

Kamuoyunun gündemine taşıdığımız ve internet üzerinden yayın yapan mecraların ahlaki bir buhrana kapı açtığı yönündeki yayınları sonrası RTÜK’ün harekete geçmesi toplumda memnuniyet oluşturdu. İnternet mecralarının denetlenmemesini fırsat bilen ‘dijital kalpazanların’ genel ahlaka aykırı içerikleri rahatlıkla yayınlamasının önüne geçecek olan yeni yönetmelik CHP zihniyeti hariç herkesi mutlu etti. RTÜK tarafından insani ve ahlaki gerekçelerle atılan adıma bir destek de işin uzmanlarından geldi. Konu ile ilgili Akit’e konuşan bilişim uzmanları ve hukukçular, gayri ahlaki içerikli yayınların hangi mecradan gelirse gelsin denetlenmesinin elzem olduğuna dikkat çekti.

Devlet vatandaşı koruyor

Adli Bilişim Uzmanı Adem Taşkaya, RTÜK yönetmeliğinin yerinde bir adım olduğunu belirterek, “Unutulmamalıdır ki; bıçağı ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz, cinayet işlemek için de. Bu sebeple sosyal mecralarda sorumluluk içerisinde paylaşımlar yapılabildiği gibi, pornografik, terör-bölücü paylaşımlar da çok fazla denetlenebilir değildir. Bu siteler TC devletinden büyük değildir” dedi. Yönetmeliğin sansür değil kontrol içerdiğini kaydeden Taşkaya, “Devlet denetleyen bir yapıda, yeni çıkardığı kanunla Radyo ve Dijital Yayın için Lisans Vergisi çıkararak hem denetim hem kazanç sağlayacaktır. Devletin bu sitelerden pay alması ülkemiz için büyük kazançtır” ifadelerini kullandı.

Sınırsız bir özgürlüğün olmadığını kaydeden Taşkaya, “Devlet gerekli önlemleri, sınırsız özgürlüğün olmadığı bir dünyada hem kendi güvenliğini hem de vatandaşların güvenliğini korumakla mükelleftir. Yüzde yüz bir özgürlüğün olmadığını ve özgürlüklerin denetimsiz bir sistemin parçası olamayacağını kabul etmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bile değil

Hukukçu Ali Osman Bağırgan da, “Devletin görevlerinden biri de toplum ahlakını korumaktır. Gayri ahlaki yayınlar, TV’de, radyoda ya da diğer kitle iletişim araçlarında olursa denetlenebilir, internette denetlenemez demek kendi içinde tutarlılık taşımadığı gibi hukukun de kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı. Yönetmeliğin içeriğini çarpıtmaya çalışanlar olduğunu kaydeden Bağırgan, “Devletin vatandaşını korumak için çıkardığı yönetmeliğin içeriğini çarpıtanlar var. Sanki bir sansür yasası çıkartılmış gibi lanse ediyorlar. Oysa gerçek hiç de öyle değil. Vatandaşımız şunu bilmeli ki, ortada sansür ya da özgürlüklerin kısıtlanması adına en ufak bir adım yok. Bilakis zararlı içeriklerin yayılmasıyla ortaya çıkabilecek tahribatı önleme gayreti var” şeklinde konuştu.