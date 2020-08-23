RTÜK'ten Netflix'in skandal filmine açıklama geldi

Medya platformu Netflix'te, 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak Cuties adlı 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan skandal filme ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, filmin çocuk istismarına yol açacağını belirterek Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuruda bulunmuştu.

RTÜK kayıtsız kalmadı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bakanlığın talebine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, her türlü tedbiri alacaklarını kaydederek, Türkiye'nin geleceği ve çocukların korunması amacıyla RTÜK'ün her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğini belirtti. Şahin, çocukların kırmızı çizgi olduğunu belirtip, gereken ne varsa yapılacağı mesajını verdi.