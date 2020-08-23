RTÜK'ten Netflix'in skandal filmine açıklama geldi
Netflix'te yayınlanacak olan 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan Cuties adlı rezil filmle ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e talepte bulunmuştu. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, çokların korunması için gerekenin yapılacağını açıkladı.
Medya platformu Netflix'te, 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak Cuties adlı 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan skandal filme ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, filmin çocuk istismarına yol açacağını belirterek Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvuruda bulunmuştu.
RTÜK kayıtsız kalmadı
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bakanlığın talebine ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, her türlü tedbiri alacaklarını kaydederek, Türkiye'nin geleceği ve çocukların korunması amacıyla RTÜK'ün her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğini belirtti. Şahin, çocukların kırmızı çizgi olduğunu belirtip, gereken ne varsa yapılacağı mesajını verdi.