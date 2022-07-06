RTÜK'ten Konya'daki cinayete ilişkin yayın yasağı açıklaması!
RTÜK, Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan doktor cinayetine ilişkin, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile yayın yasağı getirildiğini açıkladı.
Yeniakit.com.tr
RTÜK, Konya'da yaşanan doktor cinayetinin provokasyon malzemesi haline getirilmesine ilişkin harekete geçti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun başvurusu ile Konya'da yaşanan cinayete yayın yasağı getirildi.
Kararı Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği aldı
RTÜK'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Doktor cinayetini fırsat bilip harekete geçen Türk Tabipler Birliği (TTB), grev kararı aldıklarını duyurmuştu.