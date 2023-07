RTÜK'ten eşcinsel, LGBT yayınları için ağır darbe! Dijital platformalara ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix, Disney +, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’deki toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı yapımlar için üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı. RTÜK ayrıca, hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu izleme raporlarını görüştü. Gündemdeki dosyalar internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayınlanan içeriklerdi.

NETFLİX’E İKİ AYRI RAPOR

Üst Kurul Netflix’in iki ayrı dosyasını karara bağladı. İlk rapor ‘Anne’ isimli yapımına geldi. Film, bir gey çift ile üç lezbiyen çiftten oluşan ve birbirleriyle eş cinsel ilişki içerisinde bulunan sekiz kişiden oluşan bir arkadaş grubunu konu alıyor. İzleme raporunda, "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta ‘sağlıklı’ olarak tanımlanması ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir” tespiti yer aldı. Rapordaki tespitleri haklı bulan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

Netflix’in “Elite” isimli yapımında ise, üç erkeğin birlikte yatağa girmeleri, uyuşturucu kullanımı ve gayri ahlaki münasebet içinde bulunmaları RTÜK merceğine takıldı. Üst Kurul, ilgili içeriği yayınlayan Netflix’in 6112 sayılı Kanun’da geçen "Yayın hizmetleri, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü ihlal ettiğine karar verdi.

DİSNEY + VE PRİME VİDEO

Disney + ve Prime Video raporlarda gözden kaçmadı. Disney +’da yayınlanan “Love, Victor” dizisinin 2. Sezonunda yayınlanan “Seks Kabini” isimli 4. bölümünde lise çağındaki iki erkeğin öpüşme sahneleri, toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar sergilemeleri izleme uzmanlarının dikkatinden kaçmadı. Hazırlanan raporu müzakere eden RTÜK, Üst Kurul Uzmanlarının görüşlerini yerinde bularak üst sınırdan idari para cezası kararı verdi.

Amazon Prime Video’da yayınlanan “Modern Love” isimli yapımda ise, iki erkek arasında yaşanan cinsel ilişki diyaloglarının toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine varan RTÜK, yayıncıya üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

2 RAPOR DA MUBİ’YE

Mubi platformunda yer alan, 17 yaşındaki lise öğrencisi Lucas’ın eşcinsel ilişkilerini anlatan “Liseli” isimli film ile lezbiyen ilişki yaşayan 2 ana karakterin hikayesini konu alan "Ateşli Oda” adlı film rapora konu oldu.

Her iki filmdeki çarpık ilişkilerin ve müstehcenlik içeren sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Toplantıda, Yasa’da geçen "Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden yapımlar için üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.

Üst Kurul, Blu TV’nin LGBT öğeleri barındıran "The Book Of Queer" isimli dizisi ile beIN MOVIES STARS’da yayınlanan "Lost Highway" isimli yabancı filmin de 6112 sayılı Yasa’da sıralanan yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kanaatiyle söz konusu yapımlar dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

VİRGİN RADYO’YA YAPTIRIM

Üst Kurul’un gündemindeki son dosya Virgin Radyo raporuydu. “Mesut Süre ile Rabarba” isimli programda, çocukların dinleyebileceği zaman diliminde gayri ahlaki konuşmalar içeren ifadeler Virgin Radyo’ya müeyyide getirdi.

Cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmaları yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TOPLANTI YAPILACAK

Verilen kararların dışında RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi.