Soğuk dinlemediler, oltayı attılar! Galata Köprüsü’nde renkli görüntüler

Kar özleminin gece saatlerinde sona erdiği İstanbul’da, sabah saatlerinde soğuk hava etkisini sürdürdü. Ancak bu durum Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçılarını durdurmadı. Köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, rızıklarını aradı. Kimisinin oltasına istavrit, kimisininkine de çinekop takıldı. Boğaz manzarası eşliğinde bekleyen olta balıkçıları renkli görüntüler oluşturdu.

Balık tutmak mutluluk veriyor

Galata Köprüsü'ne gece saatlerinde balık tutmaya geldiğini söyleyen Ali Çiloğlu, "Biz buraya gece saatlerinde geldik. 11, 12 tane çinekop tuttuk. Şimdi istavrit tutmaya devam ediyoruz. Hava esiyor, çok soğuk bir hava var. Balık olunca tuttuğumuz için mutlu oluyoruz, keyfimiz yerine geliyor" dedi.

"Kar yağışından sonra denizde bolluk var"

Balık tutmaya gelen Eyüp Sayik, "Denizde istavrit bol, çinekop var. Şu anda lüfer çıkmıyor, balıklar güzel. Kar yağışından sonra denizde bir bolluk var. Daha güzel bir bolluk var. Gece 23.00'den beri buradayız. İstanbul'umuzun en güzeli, en harika yeri burası" şeklinde konuştu.

"Stresi atmak için buraya geliyoruz"

Stres atmak için balık tutmaya geldiğini söyleyen Mehmet Kayar ise, "Şu an bolluk istavritten yana. Akşam da çinekop yapıyoruz. Günümüz güzel, bereketli geçiyor. Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz. Şu anda denizde de hareketlilik var" ifadelerini kullandı.