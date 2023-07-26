BAE Türkiye kararı için resmen başladı! Flaş karar detayları: Türkiye'ye 100 bin istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sonrası değerlendirmelerde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, BAE ve Türkiye'nin stratejik konumunun bölgede çok önemli rol oynadığını söyledi. Türkiye ile BAE arasındaki 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na değinen ez-Zahiri, ortaklığın Türkiye'de 100 bin BAE'de ise 25 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti ekonomik ilişkilere de yansımaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan BAE'nin Ankara Büyükelçisi ez-Zahiri, söz konusu anlaşmaların Türkiye ve BAE'ye faydalı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE 100 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK! BAE RESMEN DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ankara ile Abu Dabi arasında 3 Mart 2023'te imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere 125 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretinin her anlamda başarılı olduğunu, yenilenebilir enerji ve adli konular başta olmak üzere farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandığını belirten Zahiri, bu yıl BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlandığını söyledi.

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İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurgulayan Zahiri, Şeyh Zayid Vakfına ait çocuk esirgeme vakfının 40 yıldır İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve bunun da BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü, derin ve tarihi bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Zahiri, son iki yılda Türkiye ile BAE arasında 5 kez liderler düzeyinde ziyaret gerçekleştiğini, Erdoğan'ın son ziyaretinde yüksek stratejik anlaşmaları imzalandığını ve ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağını vurguladı.

Son ziyaret sırasında savunma sanayi alanında da anlaşmalar imzalanmasına ilişkin Zahiri, bunun yalnızca bu alanda ticaret yapılması olarak algılanmaması gerektiğini, iki ülkenin ortak programlar, eğitim ve geliştirme gibi konularda adımlar atabileceğini ifade etti.

Zahiri, iki ülkede de savunma sanayi araştırma merkezleri bulunduğunu ve gelecekte iki merkezin ortak işbirliği olanağı da sağlanabileceğini dile getirdi.

Son görüşmede liderler arasında stratejik anlamda gelişmeler olacağının sinyallerini aldığına değinen Zahiri, 2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9,8 milyar dolar olduğunu ve şu anda bunun 19 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

"BAE VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU BÖLGEDE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Lider düzeyinde yapılan ziyaretlerin iki ülkedeki özel şirketlerin yolunu da açacak nitelik taşıdığını vurgulayan Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarının en önemli unsurları karşılıklı diyalog ve iletişim halinde bulunmaktadır. Özellikle BAE ve Türkiye'nin stratejik konumu, coğrafi olarak bölgede çok önemli rol oynamaktadır. Ticaret ve yatırımların yolunu açmaktadır. Martta imzalanan ve eylülde yürürlüğe girecek 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması' da iki ülke arasında bunun en büyük delilidir." dedi.

Zahiri, bu son anlaşmanın özel şirketler arasındaki diyalogları kolaylaştırmayı sağladığını ve ayrıca gümrük tarifeleriyle ilgili bir kolaylık olanağı olacağını aktararak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde imzalanan anlaşmaların ana hedefi, yatırımların iki ülke arasında 50,7 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması." ifadesini kullandı.

Son anlaşmalarda özel şirketler ve bakanlıklar düzeyinde devam etmekte olan iletişimin özellikle yatırım alanında daha da güçlenmesinin amaçlandığını kaydeden Zahiri, gelecek 5 yıl içinde daha güzel şeylerin gerçekleşeceğini umduğunu dile getirdi.

Zahiri, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticarete yapacağı katkıya işaret ederek, "İnşallah, bu anlaşma, Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere toplamda 125 bin kişiye istihdam sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİLİK OLARAK TOGG'A GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a Togg hediye ettiğini anımsatan Zahiri, "BAE Başkanı Muhammed bin Zayid, Erdoğan'ın sunduğu hediyeyle çok mutlu oldu, kendisi arabayı kullandı. Türk teknolojisini de çok beğendi." dedi.

Zahiri, kendisinin de açılmadan önce Togg fabrikasını ziyaret ettiğini ve aracı denediğini aktararak, "Elçilik olarak yeşil elçiliğe dönmek için bir çabada bulunmaktayız. Togg da bizim seçeneklerimizin arasında. İnşallah yakın zamanda BAE Elçiliği olarak Togg'a geçmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ, BAE'YE VARLIKLARIN SATILDIĞI İDDİASINI REDDETTİ

BAE ile yapılan yatırım anlaşmaları kapsamında Türkiye'deki çeşitli varlıkların satın alınacağına dair iddialara ilişkin Zahiri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını çok iyi bildiğini vurguladı.

Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece yatırım ve ekonomi alanlarında değil, sosyal anlamda da çok güçlü olduğuna dikkati çekerek güçlü bağların en önemlisinin iki ülkenin dininin aynı, örf ve adetlerin de birbirine yakın olması olduğunu söyledi.

Ülkesinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı insani yardımlara değinen Zahiri, BAE'nin bu üzücü olayda Türkiye'nin yanında durduğunu ifade etti.

2022'DE 140 BİNDEN FAZLA BAE'Lİ TURİST TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Zahiri, BAE ile Türkiye arasında iki ülkenin de çıkarına olan ve kazan kazan esasına dayanan projeler olacağını belirtti.

Devlet Başkanı Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın diyaloga işaret eden Zahiri, bu doğrultuda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar, bakanlıklar arasındaki diyaloglar ve özel sektörün de katkılarıyla Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaretin geliştiğini, gelecek yıllarda da daha da ilerleyeceğinden emin olduklarını kaydetti.

Zahiri, ikili ilişkiler ve ticaretin yanı sıra BAE ile Türkiye arasındaki turizm alanındaki gelişmelere değinerek geçen yıl ülkesinden 140 binden fazla turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

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