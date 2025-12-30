  • İSTANBUL
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi
Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

Kar yağışının başladığı İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Davut Gül'den açıklama geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna cevap verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı nihayet başladı. İstanbul Avrupa Yakası'nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor.

Şehrin çeşitli noktalarından gelen kar görüntülerinin ardından, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündem oldu. İstanbul Valisi Davut Gül konuya dair açıklama yaptı.

A Haber’e konuşan Davut Gül, “Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilemedi. Ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz.” dedi.

