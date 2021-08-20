RTÜK'ten 'AB fonu' iddialarına cevap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "RTÜK’ün, AB’den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı” başlıklı haberlere ilişkin, "Bahse konu proje, AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce tarafımızdan askıya alınmıştır" denildi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

“RTÜK’ün, AB’den 3.6 milyon euro fon alacağı ortaya çıktı” ve benzeri başlıklarla bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılarak kamuoyunun DOĞRU bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Ülkemizin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere Avrupa Birliği’ne üzerine düşen oranda kaynak aktardığı herkesin malumudur. AB tarafından da Türkiye’ye, kendi maddi katkılarından doğan hakları doğrultusunda, resmi ya da özel kuruluşların hayata geçirdiği projelerde kullanılmak üzere çeşitli kaynaklar sağlanmaktadır.

Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu proje, AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle AB Başkanlığı ile görüşülerek bir süre önce TARAFIMIZDAN ASKIYA ALINMIŞTIR.

Haberlerde geçen rakamın yarısı zaten Konseyin kendi masrafları için ayrılacakken, Üst Kurulumuzun kasasına girecek bir tutarın olmadığı açıktır. Uygulama aşamasına geçmeyen mezkûr projede elde edilecek kaynağın değerli yerli ve milli medyamızın yalan haber ve dezenformasyonla mücadelesi dâhil birçok alanda eğitim giderleri için kullanılması planlanmıştı.

Söz konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, YALAN HABER’dir.

Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI"