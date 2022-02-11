RTÜK uyuyor mu? CHP'nin kanalı Halk TV Tunceli'nin adını 'Dersim' yaptı!
Halk TV canlı yayınında hava durumunun aktarıldığı alt yazıda, Tunceli'nin adı "Dersim" olarak değiştirildi. Ayşenur Arslan'ın yayında olduğu anlardaki görüntü kamuoyunun tepkisini çekerken, RTÜK'ün gerekli adımı atıp atmayacağı merakla bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Önceki gün Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "illegal" ve "suikastçı" olmakla suçlayan Ayşenur Arslan'ın programında yeni bir skandala daha imza atıldı.
Arslan'ın Halk TV canlı yayınında olduğu esnada, alt yazıda hava durumu aktarılırken, Tunceli'nin adı "Dersim" olarak yazıldı.
RTÜK ne işle meşgul?
Son zamanlarda PKK sevici HDP'lilerle FETÖ'cülerin uğrak noktası haline gelen CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV ekranındaki alt yazı kamuoyunun tepkisine sebep olurken, RTÜK ise skandal karşısındaki sessizliğini sürdürüyor.