RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen 2 üyelik için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Genel Kurulun 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda RTÜK üyeliklerine, Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.