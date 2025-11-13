  • İSTANBUL
Son Haberler

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Ukrayna’da yolsuzluk krizi: Halushchenko görevden alındı

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı


RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı



RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni üyelerin belirlenmesiyle birlikte RTÜK’te görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, RTÜK'te boşalan ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna düşen 2 üyelik için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı.

Genel Kurulun 12 Kasım 2025 tarihli 16'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda RTÜK üyeliklerine, Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.

RTÜK'te flaş atama! Yeni başkan belli oldu
RTÜK’te flaş atama! Yeni başkan belli oldu



RTÜK’te flaş atama! Yeni başkan belli oldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti



TBMM Başkanı Kurtulmuş, RTÜK Başkanı Daniş'i kabul etti

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu
RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu



RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu


TSK’ya ait uçak düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşerek faciaya yol açtı. Kazada Bursalı Hava P..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar


Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları


Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
