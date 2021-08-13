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Medya RTÜK, rezalet ve ahlaksızlığın diz boyu olduğu gündüz kuşağı programları için harekete geçti!
Medya

RTÜK, rezalet ve ahlaksızlığın diz boyu olduğu gündüz kuşağı programları için harekete geçti!

Geçtiğimiz yıllarda kadınların suistimal edilmesini durdurmak için ahlaksızlıkğın merkezi olan evlilik programlarını kaldıran RTÜK, bu sefer de cinsel istismar, aldatma, cinayet ve şiddetin örnek teşkil ettiği gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 21:53:00 -
RTÜK, rezalet ve ahlaksızlığın diz boyu olduğu gündüz kuşağı programları için harekete geçti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği ve ahlaksızlığın merkezi olan evlilik programlarını kaldırmıştı. Rezaletlerin çarşaf çarşaf yayınladığı evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aldatma ve şiddetin yer aldığı yayınlar aldı. RTÜK, mahkeme gibi insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değerlerinin alaşağı edildiği, ahlaksızlığın diz boyu olduğu ve şiddetin özendirildiği bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.

Gündüz kuşağı programlarına müdahale edilecek

TGRT Haber'de yer alan habere göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum, bunların yerine toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor.

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