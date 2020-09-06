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Siyaset RTÜK kime hizmet ediyor?
Siyaset

RTÜK kime hizmet ediyor?

Zafer Bayramı kutlamalarını canlı olarak yayınlayan Akit TV’nin KJ’sinde sehven ‘Anıtkabir’ yerine ‘Anırkabir’ yazmasına jet hızıyla ceza kesen RTÜK, devlete saldıran şer medyasına karşı ise adeta kör. Özür dilemesine rağmen Akit Grubuna ‘niyet okuma’ üzerinden ceza verenler; Halk TV, Tele 1, Fox ve İMC TV’de yapılan kasıtlı manipülasyonlara ise ses çıkaramıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:32:00 - 2020-09-06 09:38:55
RTÜK kime hizmet ediyor?

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Akit TV’nin KJ’sinde sehven yazılan bir yazı üzerinden ‘niyet okuma’ yaparak kurumumuza astronomik cezalar veren RTÜK şer medyasının kasıtlı provokatif yayınları karşısında pasif bir görüntü çiziyor. Jet hızıyla Akit’e ceza vermekte atik davranan RTÜK’ün, milli iradeye meydan okuyan TV kanallarına, devletin bölünmez bütünlüğüne göz diken yayın organlarına ve canlı yayında teröristlere rahmet okuyacak kadar küstahlaşan medya maymunlarına ise ya hiç ceza vermiyor ya da göstermelik cezalarla yetiniyor.

Halk TV’ye ödül gibi cezalar

Akit’e ceza yazmak için en ufak şikayeti yahut en basit insani hataları bile dört gözle bekleyen RTÜK, Halk TV’nin aleni ve kasten yaptığı eylemleri adeta geçiştiriyor. FETÖ’nün 15 Temmuz akşamı giriştiği darbe teşebbüsünü gönüllü okuyarak cuntacı alçakların borazanlığını yapan Halk TV’ye halen ciddi bir yaptırım uygulanmış değil. Yine Halk TV’de Halk Arenası isimli programda, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen tarafından sarf edilen küfürlere komik bir ceza verildi. Canlı yayında milli iradeye yönelik ‘D…malar’, ‘Pez…kler’, ‘A. Koyacağız’ gibi edepsizce küfürler savruldu. RTÜK bu çirkin üsluba sadece 13 bin 601 lira para cezası kesti. RTÜK’ten yüz bulan Halk TV küstahlıklarına ise ara vermedi.

Benzer tavırlarını sürdürdüler

FETÖ’nün yayın organları Samanyolu, Kanaltürk ve Bugün TV’nin kapatılması sürecinde o dönemki CHP’li ve HDP RTÜK üyeleri kanalların önüne giderek destek açıklaması yapmıştı. 21 Ekim 2015 tarihinde ise RTÜK üyeleri FETÖ yayın organlarından Dünya TV ve Samanyolu Haber Radyo’nun lisansını, lisans başvuru süresinin gecikmiş olmasına rağmen usulsüz şekilde 10 yıl uzatma kararı almıştı. Yine FETÖ’nün kanalı Yumurcak TV’nin lisansının ‘ücretsiz’ uzatılması skandalında da o dönemdeki üyeler lehte oy vermişti. Aydın Doğan döneminde Kanal D’de yayınlanan Güneş’in Kızları isimli dizideki çarpık ilişkiler sonrası RTÜK’e binlerce şikayet yağdı. RTÜK bu rezalet karşısında Kanal D’yi sadece uyarmakla yetindi. RTÜK, Doğan dönemindeki Kanal D’ye benzer tavrını hep sürdürdü.

Ya görmezden geldi ya da sustu!

İnternet üzerinden yayın yapan TV platformları da RTÜK tarafından korundu. İnternet mecralarındaki dizilerde sarf edilen küfürlere sadece ‘Bip’lemenin yeterli olacağı RTÜK tarafından deklare edildi. Amerikan sermayeli FOX TV’nin eski spikeri Fatih Portakal’ın canlı yayında PKK’lı teröristlere ‘Allah rahmet eylesin’ sözlerini de RTÜK sadece duymakla yetindi. 31 Aralık 2014’te gazeteci Ayşenur Arslan’ın, Doğu Perinçek’in sahip olduğu Ulusal Kanal’da AK Parti iktidarına karşı silahlı mücadele çağrısı yapmasına da seyirci kalındı. Terör örgütü propaganda merkezi gibi hareket eden İMC TV’nin şehitlerimizden ‘ölü’ diye bahsetmesine ve terör elebaşlarının Türkiye’yi tehdit etmesine seyirci kaldılar. Bölücü kanal, 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminden sonra KHK ile kapatıldı.

Adı gibi rezil bir dizi: Çukur
Adı gibi rezil bir dizi: Çukur

Medya

Adı gibi rezil bir dizi: Çukur

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

FOX TV dizileri
FOX TV dizileri

Medya

FOX TV dizileri

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Ulvi

Hocam sehven falan tamamda.Sizin gazetenin backgraundu(arka fonu) pek Atatürk´le hoşlaşır bir görüntü vermediği için böyle  bir hata yaparsan bu cezayı alırsın..
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sabir

rtük aman aman ailelerimizin ahlakini bozan islamla bagdasmayan ...ne diyeyim anap in son zamanları
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