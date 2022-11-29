RTÜK işçi alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 28.11.2022 – 02.12.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan linkine T.C Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İŞKUR tarafından kura çekilişi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekiliş tarihi 12.12.2022, saat 14:00 olarak belirlenmiş olup bu tarih ve saatte bir değişiklik ihtiyacı hâsıl olması halinde bu durum, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmî web sayfasında www.rtuk.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgilerinin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

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