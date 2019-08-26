RTÜK hem sansürcü hem ceza vermiyor!
Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayetinin ardından konuya müdahil olan RTÜK'ten, "Bazı kesimler tarafından RTÜK ‘sansürcü’ ilan ediliyor. Diğer taraftan da ceza vermemekle suçlanıyor!" açıklaması geldi.26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:27
Yeni Akit Ankara
Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinin ardından, şiddet içerikli dizi ve filmlere atıflarda bulunularak RTÜK’e dair çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Şahin şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Şiddetin her türlüsüne son vermek için topyekün bir mücadele şarttır. Ortaya çıkan tabloyu sadece dizi filmlerdeki şiddet sahneleriyle açıklamak yeterli değildir. Bazı kesimler tarafından RTÜK ‘sansürcü’ ilan ediliyor. Diğer taraftan da ceza vermemekle suçlanıyor!”
YORUM YAZ