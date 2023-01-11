RTÜK, Halk TV'nin gerçeği araştırmaktan aciz koyun kitlesinin hedefinde!

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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına RTÜK tarafından ceza verilmişti.

Kasım ayında İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör eyleminden sonra teröre ve teröriste tek kelime etmeyen Halk TV'nin hemen bütün sunucu ve programcıları, iktidarı hedef aldı. Yapılan tüm açıklamalarda hadsizce, iktidarın terörü kullandığı imasında bulunuldu.

'Bir misilleme durumu'

İstiklal'deki saldırıdan sonra, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde de hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Karkamış saldırısın da terör örgütü PKK'yı kınamaktan geri duran Ayşenur Arslan skandal ifadeler kullandı:

"Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmizdi. Ama şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra (Pençe-Kaplan operasyonu) bir misilleme durumuna gelinmiş demek ki."

Arslan'ın terör değerlendirmesini inceleyen RTÜK, kanala 3 kez yayın durdurma ve yüzde 3 para cezasına hükmetti.

CHP'Lli Taşcı yalanı ortaya attı, koyunlar peşinden gitti!

Kesilen cezadan sonra CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK üyelerinin oy çokluğu ile verdiği cezaya ilişkin, "Türkiye'de bir ilk, terörü mimikle övme savıyla Halk TV'ye ceza kesildi." yalanını öne sürdü.

İlhan Taşcı'nın açıklamasından sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşcı'nın dezenformasyona sebep oluduğunu, cezanın mimik sebebi ile değil Ayşenur Arslan'ın terörü öven sözleri sebebi ile kesildiğini kamuoyuna duyurdu.

Gerçeklerden bihaber Halk TV'nin koyun izleyicisi kitlesi günlerce "mimik cezası" üzerinden kara propaganda yürüttü.

Cezadan sonra İlhan Taşcı'yı referans alıp yalanı sürdüren Halk TV'deki Medya Mahallesi programına, Emin Çapa konuk oldu.

Yüzünde maskeyle yayına katılan Çapa, sözde esprili üslubuyla yetkililere hakaretler savurdu.

"Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok." diyen Çapa, şu ifadeleri kullandı:

Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz.

Emin Çapa'nın maske ile katıldığı programda birçok hakaret tespit eden RTÜK Halk TV'ye yine ceza kesti.

Halk TV'ye kesilen ceza, koyun izleyici kitlesi tarafından bu sefer de "mimikten sonra espriye de ceza" yaygarası olarak kullanıldı.

RTÜK yalancı medyanın da hedefi oldu