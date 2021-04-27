RTÜK buna ne diyecek? Fatih Altaylı'dan canlı yayında alkol güzellemesi!

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Vatandaşların sağlık telaşına düştüğü pandemi sürecinde, bir kısım çevreler ise alkol bulma derdine düştü. Gün boyu azgın azınlık tarafından, sosyal medyada yapılan 'alkolüme dokunma' paylaşımları, Fatih Altaylı'dan da destek gördü.

Canlı yayında alkolü güzelledi!

Habertürk Tv canlı yayınında konuşan Altaylı, hazırladığı mizansenle birlikte, söze girişinde, izleyicilerinden mesaj geldiğini iddia ederek, "İzleyicilerimiz, 'tedbirleri artırdın mı, neden masada 2 tane dezenfektan var?' " diye soruyor." ifadesini kullandı. Altaylı, Prime Time kuşağında, alkol güzellemesi yaparak, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. O yüzden 2 tane var. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum. Biliyorsunuz ne alakası varsa, yasaklar döneminde alkol satışı da yasaklandı. O yüzden stok yapıyorum."

17 günlük 'tam kapanma'da alkol satışı olmayacak

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak 'tam kapanma', 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre istisna dışında kalan tekel bayileri de tam kapanma sürecinde faaliyet gösteremeyecek. Büyük market zincirlerinde de haksız rekabeti önlemek amacıyla 'alkol' satışı gerçekleşmeyecek.