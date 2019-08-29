RTÜK Başkanı’ndan başına buyruk CHP’li üye Bildirici’ye şok cevap: Asıl işini yap!

yeniakit.com.tr Televizyon dizilerinde her geçen gün dozajı artırılan ‘şiddet’ ve ‘istismar’ vakalarına karşı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bu yayınların engellenmesine yönelik harekete geçerken, kurumun bu adımı CHP’li üyeyi rahatsız etti. Kadına şiddet haberlerinin ardından bir dizi uygulamayı hayata geçirme kararı alan RTÜK bu kapsamda; Yasak Elma dizisindeki kadına şiddet ve istismar içeren sahneleri de gündemine aldı. Kurum oy birliğiyle Amerikan FOX TV'ye idari para cezası verdi. Ancak RTÜK’ün bu cezası, CHP kontenjanından RTÜK’e üye seçilen Faruk Bildirici’yi rahatsız etti.

Maaş aldığı kuruma savaş açtı

Hürriyet’ten kovulmasının ardından CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine getirilen Faruk Bildirici, adeta maaş aldığı kuruma savaş açarak twitter’dan “Şiddet içeren program ve dizilere aylardır sessiz kalmakla suçlanan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendisini ‘kadına yönelik şiddet’ konusunda ‘suçlu’yu çekmecesinde (!) buldu” paylaşımını yaptı. Bildirici’nin, neredeyse her yapımı, ahlaksız sahnelerle dolu olan Amerikan FOX TV’ye sahip çıkması dikkat çekti.

“Ciddiyete ve insafa davet ediyorum”

Ancak, Bildirici’nin bu paylaşımı sert kayaya çarptı. RTÜK’ten maaş alan Bildirici’ye RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in cevabı, asıl işini yapması noktasında oldu. Ebubekir Şahin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK’ te hiç bir dosya RTÜK Başkanı’nın çekmecesinde beklemez” ifadelerini kullandı.