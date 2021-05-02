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Gündem RTÜK Başkanı 'kalabalık' uyarısı yaptı: CHP'li Üye Taşçı tarafından hedef alındı!
Gündem

RTÜK Başkanı 'kalabalık' uyarısı yaptı: CHP'li Üye Taşçı tarafından hedef alındı!

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı tarafından hedef alınan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 21:32:00 -
RTÜK Başkanı 'kalabalık' uyarısı yaptı: CHP'li Üye Taşçı tarafından hedef alındı!

 Yeniakit.com.tr 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 17 Nisan'a kadar sürecek 'tam kapanma' dönemine ilişkin televizyon kanallarından destek isteyerek, mecbur kalmadıkça 'kalabalık' görüntüleri kullanmamalarını rica etti. RTÜK Başkanı'nın bu isteği, RTÜK'ün CHP'li Üyesi İlhan Taşçı tarafından hedef alındı.

CHP'li üye RTÜK Başkanı'nı hedef aldı

CHP'li Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir 'talimat' gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine 'boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını' istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek." dedi.

'Sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemine katkı sunmak istedik'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li Taşçı'nın sözlerine twitter hesabından cevap verdi. Başkan Şahin, "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

'Sözler sahibine yakıştı'

Ebubekir Şahin, şöyle devam etti:

"Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz"

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Yorumlar

1905

chp zihniyeti hiç değişmez her şeyi manipülasyon yapmak gündem değiştirmek kendi içlerindeki yaşanan olayları örtbas etmek için sürekli gündemi çarpıtmak için yarışa giriyorlar
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Kemal Yılmaz

Akepe’nin kongreleriiii!!!!
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