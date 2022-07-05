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Medya RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’dan alkışlanacak sözler
Medya

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’dan alkışlanacak sözler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu,”Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:00:00 -
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’dan alkışlanacak sözler

YENİ AKİT  ANKARA

Ekranlardaki şiddet içerikli yayınlar nedeniyle toplumun büyük kesiminden tepkiler gelmeye devam ederken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu,”Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir” dedi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu “Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, maalesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

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