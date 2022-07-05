RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’dan alkışlanacak sözler
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu,”Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Ekranlardaki şiddet içerikli yayınlar nedeniyle toplumun büyük kesiminden tepkiler gelmeye devam ederken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu,”Reyting kaygısı asla insanlık onurunun önüne geçmemelidir” dedi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu “Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, maalesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir” ifadelerini kullandı.