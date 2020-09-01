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Siyaset ‘RTÜK’ azgın azınlığın gazına geldi
Siyaset

‘RTÜK’ azgın azınlığın gazına geldi

Azgın azınlığın gazına gelen RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:20:00 -
‘RTÜK’ azgın azınlığın gazına geldi

Tek harflik klavye hatasından dolayı Akit’i ihanetle suçlamaya cüret eden azgın azınlığın gazına gelen RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti,

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.”

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