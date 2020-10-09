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Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor'un son transferi Orhan Ovacıklı: "Aynı coşkuyla buradayım"
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un son transferi Orhan Ovacıklı: "Aynı coşkuyla buradayım"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:11:11 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor'un son transferi Orhan Ovacıklı: "Aynı coşkuyla buradayım"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un son transferi Orhan Ovacıklı, "Sekiz sene önce nasıl bıraktıysam aynı heyecanla, aynı coşkuyla buradayım." dedi.

Orhan Ovacıklı, bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulüp yönetimine teşekkür etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kendisi için çok özel olduğunu anlatan 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Bana ne kadar değer verdiğinizi hissettirdiniz. Tabii ki benim için bu transfer, bir geri dönüş oldu. Sekiz sene önce nasıl bıraktıysam aynı heyecanla, aynı coşkuyla buradayım. Şimdi daha tecrübeliyim. Hedeflere nasıl ulaşılabilineceğini biliyorum. Ben de takım arkadaşlarımla saha içinde, saha dışında, bana nerede ihtiyaç olursa elimden geleni yapıp takımın hedefe ulaşması için gayret edeceğim."

Bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Özel Aydın da çok güzel bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Daha önceki dönemlerde Bandırmaspor formasını sonuna kadar terletmiş, Bandırmaspor ve Cinçukuru ruhunu taşıyan, bu yörenin evladı Orhan Ovacıklı, büyük fedakarlık yaparak, memleketine ve takımına geri döndü." ifadelerini kullandı.

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