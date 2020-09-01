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Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:15:51 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Michel Landel ile sözleşme imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Giresunspor'dan Michel Landel'i (30) kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü yabancı oyuncu tercihini Michel Landel'den yana kullandıklarını bildirdi.

Aradıkları 8 numara oynayan futbolcuyu bulduklarını ifade eden Göçmez, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncunun sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri Afyonkarahisar'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.

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