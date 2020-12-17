  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:09:40 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp basın sözcüsü Özer Aydın, "Haftalar sonra ilk kez tam kadro çıkacağımız Ankaraspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimiz inancındayım." dedi.

Aydın, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kulübün maddi anlamda zorluk çektiğini, bu ay içinde ciddi ödemelerinin olduğunu söyledi.

Takımın son 3 haftada, 5 maçta 10 puan toplama başarısı gösterdiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynayıp 6-0 kazandığımız maçın ardından kulüp olarak son 20 günde 13 futbolcumuz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Del Valle, bu hastalık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Süreç içinde ayrıca çok sayıda futbolcumuz, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Günler sonra nihayet takımımız, teknik direktörümüz Erkan Sözeri'nin yönetiminde dün tam kadro antrenman yapabildi."

Aydın, ligde 19 Aralık Cumartesi günü sahalarında Ankaraspor ile yapacakları maçta 3 puan hedeflediklerini anlattı.

Sezonun ilk devresinin son 3 haftasında Adanaspor ve Altay'la da karşılaşacaklarını dile getiren Aydın, "Ankaraspor maçı, bu maçların ilk etabı. Haftalar sonra ilk kez tam kadro çıkacağımız Ankaraspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimiz inancındayım." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların re..
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay