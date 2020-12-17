Royal Hastanesi Bandırmaspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp basın sözcüsü Özer Aydın, "Haftalar sonra ilk kez tam kadro çıkacağımız Ankaraspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimiz inancındayım." dedi.

Aydın, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kulübün maddi anlamda zorluk çektiğini, bu ay içinde ciddi ödemelerinin olduğunu söyledi.

Takımın son 3 haftada, 5 maçta 10 puan toplama başarısı gösterdiğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynayıp 6-0 kazandığımız maçın ardından kulüp olarak son 20 günde 13 futbolcumuz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Del Valle, bu hastalık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Süreç içinde ayrıca çok sayıda futbolcumuz, sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Günler sonra nihayet takımımız, teknik direktörümüz Erkan Sözeri'nin yönetiminde dün tam kadro antrenman yapabildi."



Aydın, ligde 19 Aralık Cumartesi günü sahalarında Ankaraspor ile yapacakları maçta 3 puan hedeflediklerini anlattı.

Sezonun ilk devresinin son 3 haftasında Adanaspor ve Altay'la da karşılaşacaklarını dile getiren Aydın, "Ankaraspor maçı, bu maçların ilk etabı. Haftalar sonra ilk kez tam kadro çıkacağımız Ankaraspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğimiz inancındayım." diye konuştu.