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Ekonomi Roya TV Türksat uydularından yayına başladı
Ekonomi

Roya TV Türksat uydularından yayına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:05:41 -
Roya TV Türksat uydularından yayına başladı

ANKARA (AA) - Ürdün'ün önde gelen televizyon kanallarından Roya TV (HD) Türksat haberleşme uyduları üzerinden 2 Kasım itibarıyla yayına başladı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Arapça konuşan kitleleri de izleyicileri arasına katmak isteyen Roya TV, haber, spor, eğlence ve sanat alanındaki güçlü içeriğiyle artık Türksat uyduları üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

Roya TV HD yayınları Türksat 3A uydusundan "FR D/L: 12729, FEC: '2/3', SR 30000"den izlenebiliyor.

- 430'dan fazla TV kanalı 22,7 milyon haneye ulaşıyor

Türksat, haberleşme uyduları üzerinden Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir kapsama alanında yayıncılık ve data hizmetleri sağlıyor.

Şirket, Kazakistan'dan Kazak TV, Kırgızistan'dan Ala Too 24, Ukrayna'dan UA TV, Afrika'dan Natural TV, Ürdün'den JASCO Media City başta olmak üzere birçok ülke kanalını izleyicileriyle buluşturuyor.

Yayınlar, 42, 50 ve 31 derecelerdeki uydular üzerinden 430'dan fazla TV kanalıyla 22,7 milyon haneye ulaşıyor. Şirketin yeni nesil uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B aracılığıyla video ve data alanındaki kapasitesi artacak ve hizmetleri de daha geniş kitlelere ulaşacak.

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