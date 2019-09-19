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Rota virüsü nasıl bulaşır?

Dr. Melike Özberk, çocuklarda rota virüsüne dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Rota visürü nedir? Rota virüsü nasıl bulaşır? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 01:37
Rota virüsü nasıl bulaşır?

Dr. Melike Özberk, çocuklarda rota virüsüne dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Rota visürü nedir? Rota virüsü nasıl bulaşır? İşte detaylar...

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Melike Özberk Koç, “İshaller, dünya genelinde çocuklarda görülen en sık bulaşıcı hastalıklardandırlar. 20'den fazla mikrobiyal etkeni olabilmesine rağmen bunların içinde ilk sırada Rotavirüs enfeksiyonları yer almaktadır. Halen gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuk ölümlerinin önemli bir etkendir. Enterik virüslerden reoviridea ailesinden olan rota virüs ayrıca birden fazla grup ve serotiplere ayrılması ile sıklıkla çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon etkeni de olabilir. Enfeksiyonun bulaşmasında hastalığı geçirmekte olan kişi ile direk veya indirek temas etkilidir hastalık solunum yolu veya fekal oral (dışkı veya ağız sekresyonları, hastanın temas ettiği yüzeyler ve eşyalar) ile bulaşabilir. Çocuk yuvaları kreşler göçmen kampları hatta bazen hastanelerde salgınlara sebep olabilir. Hastalıktan korunmakta tüm bulaşıcı hastalıklar da olduğu gibi. Gerekli el ve yüzey hijyenin sağlanması etkili olmakla birlikte en etkin korunma yöntemi hastalığa karşı zamanın da ve doğru dozda çocuklarımızın aşılanmasıdır” dedi.

Rota virüsü belirtileri neler?

Hastalığın mikrop ile temastan 1-3 gün sonra sıklıkla kusma ve ateş bulguları ile başladığını, ardından şiddetli ishal geliştiğini ifade eden Dr. Koç, “Rota virüs ishali en fazla sıvı kaybı yapan ishaldir. Öyle ki bazen bezde hiç partikül olmayıp idrarla ayırt edilemeyecek kadar sıvı ve sık bir hal alabilir ve hastada şok tablosu ,başta böbrek yetmezlikleri olmak üzere çoklu organ yetmezliğine kadar hastayı götürebilir. Eğer hastanın genel durumu düşkün, etrafa ilgisi az, ağızdan beslenmeyecek durumda, ateşi yüksek veya saat başı bol sulu ishal bulguları mevcut ise hiç zaman kaybetmeden acil birimine başvurulmalı ve damardan sıvı tedavisi başlanmalıdır. Genel durumu iyi olan bebek ve çocuklarda anne sütü ,formül mama ve uygun sıvılar ile oral alımın desteklenmesi gerekir. Enfeksiyona spesifik tedavi mevcut değildir. Yaşa uygun probiyotikler ve bağırsak iltihabını gerileterek sıvı kaybını azaltan bazı preparatlar ile oral çinko desteği hastaya verilebilir. Fitoterapi literatürü gözden geçirildiğinde ise turunç, nar, kızılcık ve yaban mersini gibi meyvelerin flavanoid ve polifenollerinin antirotaviral etkinlik gösterebileceği konusunda umut veren çalışmalar mevcuttur. Eğer çocuğun oral alımı iyi ise adı geçen meyvelerin kompostoları, yoğurt, pirinç ve tarhana çorbası ile oral alımın desteklenmesi uygun olur. Hastalık özellikle 2 yaş altı çocuklar daha sık olmak üzere 5 yaş altı çocukları etkiler. Erişkinlerde hastalık yapması nadirdir ve hastalık kliniği 3-10 gün arasında devam edebilir. Hastalığın piyasadaki aşılarının ilk dozu bebeğin 6. haftasından itibaren yapılabilir ancak ilk doz en geç 14 hafta +6 günden önce yapılmalıdır ve 8 ay +0 günden önce rotavirüs aşıları tamamlanmalıdır” açıklamalarında bulundu.

Rota virüsü nasıl bulaşır?

Rota virüsü enfeksiyonunun en sık görülen bulaşma şeklini, hasta kişiyle direkt veya indirekt temas oluşturuyor. Virüs hasta çocuğun kullandığı tuvaletlerden, oyuncaklardan veya dokunduğu yerlerden geçebiliyor. Bunun yanı sıra virüs solunum yoluyla da bulaşabiliyor. Bu nedenle rota virüsü kreşe giden çocuklarda önemli bir enfeksiyon nedenini oluşturuyor. Belirtiler virüsün vücuda bulaşmasından 12 saat ile 4 gün arasında değişen zaman diliminde başlıyor. Enfeksiyon genellikle tekrarlayan kusma ve ateşle birlikte çok kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısına neden oluyor. Halsizlik de rota virüsünde sıkça görülen belirtileri oluşturuyor. Şikayetler genellikle 3-8 gün sürüyor. Rota virüsü ciddi tablolara yol açabildiği için ebeveynlerin bu belirtiler geliştiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurmaları yaşamsal önem taşıyor.

Sıvı kaybı ölümcül olabilir

Rota virüsü 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen ishalin en sık nedenini oluşturuyor. 4-24. aylar arasında görülen enfeksiyon oldukça ağır tablolar oluşturabiliyor. Bunun nedeni ise bu yaş grubundaki çocukların hem bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması, hem de ishal ve kusma ile oluşan sıvı kaybını daha zor tolere edebilmeleri. Bu dönem çocuklarda vücutta kaybolan sıvı alımı yerine konmazsa ölüme kadar giden sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 01:37
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