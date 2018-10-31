Rota en az 300 nokta! Dünyayı uçuracak

15 soruda İstanbul Havalimanı

11 bin futbol sahası büyüklüğündeki yeni projeyle ilgili merak edilenler

l Büyüklüğü nedir?

İstanbul Havalimanı, toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek.

l Kaç liraya maloldu?

Havalimanının ilk fazı için bugüne kadar 6 milyar Euro harcandı.

l Devletin kasasından kaç lira çıkacak?

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan İstanbul Havalimanı için devletin kasasından para çıkmayacak ve işletmeci şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro olmak üzere 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek.

-Tümüyle ne zaman bitirilecek?

İlk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nın diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023 yılına kadar yapılacak ve projenin tamamı 2028’e kadar tamamlanacak.

-Kaç kişi çalışacak?

225 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

-Kaç uçak park edebilecek?

Günde 2 bin uçağın iniş-kalkış yapabileceği havalimanı, tamamlandığında 6 pisti ve 500 uçak kapasitesine sahip olacak.

-Havalimanında kaç şirket ile nerelere ulaşım sağlanacak?

250’si dış hat olmak üzere 300’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek olan havalimanında 250 havayolu şirketine hizmet verilecek.

-Otoparkı ücretli mi?

31 Aralık 2018 tarihine kadar misafirler otoparktan ücretsiz olarak yararlanacak.

-Hangi ilçenin sınırları içerisinde?

İstanbul Havalimanı, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır.

-Şehrin önemli merkezlerine olan uzaklığı nedir?

Havalimanı; Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında, Çatalca, Göktürk, Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda yer almakta. Havalimanı, Beylikdüzü’ne 52 km, Otogar’a 38 km, Yenikapı’ya 50 km, Kadıköy’e 64 km, Pendik’e 93 km, Arnavutköy’e 22 km uzaklıkta bulunuyor.

-Nasıl gidilir?

Özel araçlı yolcular, Avrupa Yakası’ndan havalimanına geliş ve gidiş için TEM Otoyolu’ndaki çeşitli bağlantı noktalarını kullanabilecek. Havalimanına ulaşımı sağlayacak yollar arasında yer alan Tayakadın Kavşağı-Odayeri kesimi de trafiğe açıldı.

-Toplu ulaşım mümkün mü?

İETT, İstanbul Havalimanı’na kentin 18 noktasından 150 otobüsle seyahat imkanı sağlayacak. Hatların ücreti, en kısa mesafe 12, en uzun mesafe ise 30 lira olacak şekilde belirlendi. Ocak ayına kadar ücretlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

-Metro hizmete girdi mi?

İstanbul Havalimanı’nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için Gayrettepe ile Halkalı olmak üzere iki farklı metro hattında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, önümüzdeki yıl Gayrettepe-İstanbul Havalimanı’nın öncelikli olarak hizmete alınması amaçlanıyor.

-Bütün uçuşlar ne zaman taşınacak?

Taşınma işlemi 30-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

-Havalimanına en yakın konaklama yapılabilecek oteller hangileri?

Havalimanının hizmete açılan ilk etabında 451 odalı bir otel hizmet verecek. Havalimanının diğer fazlarının hizmete girmesiyle birlikte havaalanı bölgesinde yeni konaklama alanlarının yanı sıra Emlak Konut’un öncülüğünde yerleşim alanları inşa edilecek.