Rosier konuştu! ‘Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum’
Beşiktaş’ın kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği maç sonrası konuşan sağ bek Valentin Rosier, ‘Beşiktaş’ın çocuğuyum’ dedi.
Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 2-1'lik skorla siyah-beyazlıların üstünlüğüyle noktalandı. Karşılaşmanın ardından Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli sağ bek şu ifadeleri kullandı,
"Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum."