Beşiktaş, Valentin Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve Sporting'e 4 milyon 800 bin avro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekibin "Kulübümüz, Valentin Rosier’in Transfer Haklarını Satın Aldı" başlığıyla yaptığı duyuruda, Rosier transferinin detayları verildi.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”