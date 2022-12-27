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Spor Rosier için yolun sonu geldi! Nereden nereye...
Spor

Rosier için yolun sonu geldi! Nereden nereye...

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'in devre arasında İtalyan kulübü Monza'ya transfer olabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:01:00 -
Rosier için yolun sonu geldi! Nereden nereye...

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier'in devre arasında İtalyan kulübü Monza'ya transfer olabileceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valentin Rosier'e talip çıktı.

İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Rosier, Serie A ekibi Monza'ya transfer olabilir.

Habere göre İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu Ocak transfer döneminde kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Rosier, Beşiktaş'a 4 milyon 800 bin Euro bedelle Sporting'den transfer olmuştu.

Sözleşmesi 2025 yılına kadar sürecek olan başarılı oyuncu bu sezon 15 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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