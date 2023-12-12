Rosatom’dan, küresel nükleer üretim kapasitesini üç katına çıkarma çabalarına destek

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC COP28) 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında “COP28 Atoms4NetZero (COP28 Net Sıfır için Nükleer): Nükleer Enerjinin Yayılımının Hızlandırılması” etkinliğinde sunulan Net Sıfır İçin Nükleer Endüstri Taahhüdü, hükümetleri, çok taraflı kalkınma bankalarını ve Dünya Bankası’nı nükleer enerjinin diğer temiz enerji kaynaklarıyla eşit iklim finansmanı almasını sağlamaya çağırıyor. Bu mali destek, nükleer endüstrinin dünya çapında geniş ölçekte kapasite kullanmasını sağlayacak ve iklim değişikliğinin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak.

“2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi üç katına çıkarma taahhüdümüzü teyit ediyoruz”

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov, Rosatom’un karbonsuzlaştırma hedeflerine olan bağlılığını dile getirerek şunları söyledi: “Rosatom olarak, iklim değişikliğinin üstesinden gelmenin acil bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Nükleer enerji, karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için kanıtlanmış, hızlı ve sürdürülebilir bir çözüm teşkil ediyor. Net Sıfır Emisyon İçin Nükleer Endüstri Taahhüdünü destekleyerek, 2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi üç katına çıkarmak için hükümetler ve paydaşlarla işbirliği içinde çalışma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Bu girişim, sürdürülebilir bir enerji geleceği vizyonumuzla uyumludur. Belirtilen hedefe ulaşmayı taahhüt etmiş olan hükümetleri memnuniyetle karşılıyoruz.”

“Birlikte 2050 yılına kadar nükleer kapasitenin en az üç katına çıkarılması hedefine ulaşabiliriz”

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León da açıklamasında, “100'den fazla şirketin Net Sıfır Emisyon İçin Nükleer Endüstri Taahhüdü girişimine verdiği destek, bu hafta başında ‘Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu’nu imzalayan hükümetlerin gösterdiği azimli ve pragmatik tutumla uyumludur. Birlikte çalışarak 2050 yılına kadar nükleer kapasitenin en az üç katına çıkarılması hedefine ulaşabiliriz” dedi.

Net Sıfır Emisyon İçin Nükleer Endüstri Taahhüdüne destek verenler, nükleer enerjinin hızlı ve derin karbonsuzlaştırma konusundaki başarı geçmişinin, onu net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmada çok önemli bir unsur haline getirdiğini kabul ediyor. Taahhüdü destekleyenler, nükleer enerji üretiminin daha düşük malzeme yoğunluğunu ve arazi kullanımı sağladığını vurgulayarak, yenilikçi finansman mekanizmaları yoluyla nükleer enerjiye yönelik yatırımları harekete geçirme ve destekleme sözünü veriyor.

Rosatom da dahil olmak üzere nükleer endüstriyi temsil eden şirketler, 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini en az üç katına çıkarma hedefine ulaşmak için mevcut faal nükleer güç santrallerinin katkısını en üst düzeye çıkarmayı ve yeni nükleer tesislerin güvenli, sorumlu ve emniyetli bir şekilde konuşlandırılmasını hızlandırmayı taahhüt ediyor.

Taahhüde destek verenler, amaç ve hedeflerine yönelik ilerlemenin yıllık olarak gözden geçirilmesi sözünü veriyor ve diğer şirketleri de bu bildiriye katılmaya ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişi desteklemeye çağırıyor.

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