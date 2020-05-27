Rosatom, kompozit yeniden işleme ekipmanlarını test ediyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı UMATEX grubunun ZUKM limited şirketine ait fabrikada, üretim süreçlerini çeşitlendirme programı çerçevesinde, her türlü lifli atıkların işlenmesi ve bunlardan yeni ürünler üretilmesi amacıyla tasarlanmış ekipmanın test aşaması sürüyor.

Yıllık 150 tondan fazla işleme kapasitesi olan ekipman, verimli bir kompozit geri dönüşüm sistemi oluşturma imkanı sağlayacak. UMATEX Genel Müdür Yardımcısı Yuri Svistunov, ’Karbon fiber kesme’ projesinin karbon fiber üretiminden kaynaklanan atıkların geri dönüşüm sorununu çözmeyi amaçladığını söyledi. Kompozit geri dönüşüm sisteminin oluşturulması, tam donanımlı geri dönüşüm sisteminin geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak kaydediliyor.

Yeni malzemeler, hafiflik, yüksek mukavemet, korozyona karşı yüksek direnç gibi kompozitlerin tüm benzersiz özelliklerini barındırıyor. Dolayısıyla bu malzemeler, uzay endüstrisi ve uçak yapımı, gemi yapımı, inşaat, otomotiv, enerji ve tıp alanı gibi çeşitli alanlarda talep görürken, spor ekipmanı üretiminde de kullanılıyor.